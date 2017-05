Crearon una prótesis de mano que "ve" los objetos

Según publica excelsior . al puentear los procesos habituales que requieren que el usuario vea el objeto, estimular físicamente los músculos en el brazo y desencadenar un movimiento en la extremidad protésica, la mano "ve" y reacciona en un movimiento fluido. Un pequeño número de amputados ya han probado la nueva tecnología y ahora el equipo de la Universidad de Newcastle está trabajando con expertos en "Newcastle upon Tyne Hospitales NHS Foundation Trust" para ofrecer las "manos con ojos" a pacientes en el "Newcastle Freeman Hospital".

