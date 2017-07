Crimen del policía: por “pistas muy firmes” no creen en ejecución mafiosa

“Me tire toda la cúpula policial y el gobierno en contra y mandaron un solo oficial femenino a custodiarme. No quiero un grupo Swat pero vamos a lo lógico, declare contra el gobierno, ¿cuántos policías mas queremos llorar?”, declaró en junio de ese año a FM Sol.

“Todavía no tenemos imputados. Estimo que vamos a tenerlo rápidamente. Pero la hipótesis de crimen por encargo, evidentemente mafioso, de una trama casi se quiere de película está por lo menos no clara, un poco alejada de lo que resulta de las investigaciones”, continuó el subsecretario.

El subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli, se inclinó hacia la hipótesis de un asesinato por “motivos personales” y no "por encargo o mafioso” del policía Pablo Cejas en Santa Fe y dijo que tienen “pistar muy firmes” para sostener esa posición.

