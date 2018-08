Cristina Kirchner pidió al Senado que autorice los allanamientos en sus propiedades

Una hora antes de la movilización que pedirá su desafuero, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió la nota presentada en el Senado pidiendo a sus colegas que autoricen los allanamientos que pide el juez Bonadio.

“He pedido al presidente de mi bloque que, en la reunión de labor parlamentaria convocada para el día de la fecha, comunique al resto de los jefes y jefas de bloque que, a esta altura de las circunstancias, no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadío”, expresó la ex presidenta.

“Corresponde aclarar que esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadío en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos”, añadió el comunicado.

Al mismo tiempo la ex presidente pidió que el Senado garantice que las medidas que se lleven adelante sean “sólo para cautelar prueba relacionada con el objeto de esta investigación y no para obtener imágenes o filmaciones sobre el interior de mis viviendas y de los objetos que forman parte de ellas, al efecto de su posterior difusión mediática con intencionalidad política”.

En ese sentido, la senadora y ex presidenta pidió que en los allanamientos no haya cámaras de televisión ni fotográficas, “para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento hacia mi persona”.

Cristina Kirchner denunció que “este fin de semana se ha difundido el registro fílmico de una inmobiliaria que está desocupada por orden de Bonadío y que había sido allanada hace más de 3 años, también por orden de Bonadio en el marco de la causa Hotesur”.

Finalmente, pidió que “Bonadío no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia, para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock”.

La ex presidenta añadió que en Argentina “todo vale con tal de no hablar y no mostrar lo que está pasando con la economía y la vida cotidiana de nuestros compatriotas”.

El comunicado completo difundido en las redes sociales: