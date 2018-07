"Cristina Kirchner va a ser candidata en 2019"

El senador justicialista Miguel Ángel Pichetto dijo que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “va a ser candidata” para los comicios de 2019 y reclamó al peronismo federal un “liderazgo”.

“El peronismo federal tiene que tener una construcción política y tiene que tener un liderazgo político. Y tiene que tener candidaturas para expresar esa alternativa”, dijo el senador en una entrevista con el periodista Luis Novaresio para Infobae.

“La ex presidenta va a ser candidata. No entiendo cómo algunos analistas y politólogos no entienden eso”, agregó Pichetto.

Y arriesgó que lo hará por Unidad Ciudadana, sin competir en la interna del PJ, y a la cabeza de un frente de centroizquierda. “Si se puede llevar parte del peronismo se lo va a llevar. Es casi obvio que lo va a ser. Están desarrollando en el interior Unidad Ciudadana”, advirtió.