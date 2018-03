Cristina a Parrilli: "¡Me calienta que seas tan pelotudo!"

Este miércoles se filtró una nueva conversación entre la senadora nacional y ex presidenta, Cristina Fernández y el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, en el que la legisladora le llama la atención al ex funcionario por un comunicado de prensa.

El 28 de agosto de 2016 la líder del GEN, Margarita Stolbizer, había denunciado irregularidades en el Instituto Patria. La conversación entre Cristina y Parrilli tiene que ver con la respuesta a tal denuncia. El exjefe de la AFI tenía el número del expediente iniciado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para crear esa asociación política, y le consultaba a la ex presidenta si le parecía bien que saliera al día siguiente a aclarar los tantos con Víctor Hugo Morales en C5N.