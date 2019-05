Cristina participó de la cumbre del PJ: “Tendrá un rol central”

Cristina Kirchner participó este martes por la tarde de la cumbre de integrantes del Partido Justicialista, algo que no ocurría desde el año 2003 cuando concurrió acompañada por el ex presidente Néstor Kirchner. En el PJ la quieren como candidata presidencial pero si no, dicen, "tendrá un rol central" en la campaña.

José Luis Gioja, presidente del partido a nivel nacional, encabezó una conferencia de prensa tras el encuentro y señaló: "No sé si la compañera Cristina va a ser candidata, si sé que tendrá un rol central que jugar en todo esto".

“Si hay compañeros que quieren participar –como postulantes–, no se va a negar ese derecho, por supuesto, y vamos a ir a primarias”, aclaró el sanjuanino.

Y completó: "Necesitamos un frente electoral con reglas de juego claras con el acuerdo. Cuando discutamos los nombres propios si nos ponemos de acuerdo cantamos la marcha peronista, cantamos el himno y nos ponemos a laburar. Si esto no sucede, el mecanismo son las Paso".

Primera vez desde 2003

Cristina Kirchner arribó al encuentro pasadas las 15 en la sede del PJ de calle Matheu al 100 en pleno centro porteño y allí se encontró con Daniel Scioli, Hugo Moyano, Alberto Fernández, Felipe Solá, entre otros. La reunión duró cerca de media hora.

Una foto los muestra sonrientes a los más de veinte asistentes y bajo el título: "Reunión de la Comisión Directiva y Mesa de Acción Política con Cristina Fernández de Kirchner".

El objetivo del encuentro fue analizar los resultados electorales que se dieron en distintas provincias en las últimas semanas, en especial el amplio triunfo de Juan Schiaretti en Córdoba, y buscará avanzar en la conformación de un frente electoral opositor que incluya a otros sectores que están en contra de Cambiemos.

La cumbre se realizó en medio de un marco de incertidumbre sobre la postura que tomará la ex presidenta en las elecciones presidenciales de octubre y si finalmente será o no candidata.