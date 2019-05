Crudo testimonio del anciano asaltado por falsos Testigo de Jehová: “Les dije «matenme», no quería golpes”

“Toto” es el hombre de 95 años que este domingo por la noche fue violentamente asaltado por falsos Testigos de Jehová en su casa de Baigorria al 700. Contó que lo maniataron, pese a estar en silla de ruedas; que lo golpearon y le infligieron cortes con un cuchillo.

“Les dije «matenme», no quería golpes”, contó Toto a El Tres. Y agregó que también le taparon la boca con un trapo para que no gritara para pedir ayuda. Aseguró que todavía le cuesta respirar y que no pudo dormir.

Los ladrones, un hombre y una mujer, tocaron a su puerta este domingo por la noche y dijeron ser Testigos de Jehová, que querían leerle la Bibla. Pero cuando los dejó entrar, se desató un verdadero infierno para el anciano.

Los ladrones huyeron con unos 20 mil pesos.