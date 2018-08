Cuadernos K: piden quitar honores públicos a Kirchner acá y afuera

Los llamados cuadernos de las coimas desataron una serie de pedidos de retirar los honores públicos efectuados al ex presidente Néstor Kirchner, tanto en Buenos Aires como también en la ciudad de Rosario. Los argumentos son los mismos: consideran que su nombre está manchado luego de que se conocieran las supuestas anotaciones del chofer de Roberto Baratta que habrían develado una presunta ruta de bolsos con sobornos de la gestión kirchnerista a empresarios de la obra pública. Tanto la diputada nacional de la Coalición Cívica, Lucía Lehamann como el concejal de Cambiemos, Carlos Cardozo, exigieron que su nombre no sea más conmemorado.

En diálogo con Radiópolis, el programa de Roberto Caferra en Radio 2, Lucía Lehamann, quien presentó un proyecto en la Legislatura para quitar el nombre del ex presidente al centro cultural CFK y nombrarlo como "Centro Cultural del Bicentenario", señaló: “Queremos terminar con este egocentrismo mesiánico, tiene que pasar un tiempo prudencial para que una persona muerta sea honrada. Hay unos 175 monumentos de Kirchner en el país, estamos homenajeando el delito, nos acostumbramos a esto de que roban pero hacen”.

Sobre el caso de los cuadernos, observó: “Se está cayendo el círculo rojo, esto traerá cola para todos lados. Que caiga quien caiga. Esto también va a incidir en la economía, estamos mostrando un país en riesgo”. Luego, defendió a Mauricio Macri y lo diferenció de su padre Franco: “Ha sido muy doloroso pero Mauricio ha cortado con eso, lo ha demostrado con el empobrecimiento de sus empresas. Podría estar tranquilo viviendo de eso y no. Yo lo veo sincero”.

Por su parte, desde Rosario también se promueve terminar con los homenajes al ex presidente. El concejal Carlos Cardozo, de Cambiemos, propuso en Twitter: “Ante los hechos que son de dominio público y que involucran a cantidad de funcionarios de las administraciones de Nestor Kirchner y @CFKArgentina proponemos se retire el busto el ex presidente de las 4 plazas y la obra sea devuelta al artista”, escribió.

También pedimos se quite el nombre de paseo "Presidente Nestor Kirchner" al espacio público ubicado entre el CEC y el río, por que como lo dijimos en 2016, era apresurado homenajear a un hombre de la función pública cuyas gestiones estaban bajo investigación judicial. pic.twitter.com/i7b1DBaJOM — Charly Cardozo (@_charlycardozo) 13 de agosto de 2018

“También pedimos se quite el nombre de paseo "Presidente Nestor Kirchner" al espacio público ubicado entre el CEC y el río, por que como lo dijimos en 2016, era apresurado homenajear a un hombre de la función pública cuyas gestiones estaban bajo investigación judicial”, agregó en otro mensaje y terminó: “Hoy con el ex VP Amado Boudou condenado y preso, el súper ministro @JulioDeVido, Baratta, Uberti, Jaime y cia presos, los empresarios amigos del poder Baez, Sousa, Lopez y Ferreyra presos, no corresponde que la ciudad homenajee por dos la figura de Kirchner”.

El caso del busto de Néstor en la Unasur

De acuerdo a lo que publicó el sitio de TN, la Asamblea Nacional de Ecuador votó, por amplia mayoría, la remoción de la estatua del expresidente Néstor Kirchner situada en la sede de la Unasur.

La iniciativa fue impulsada por el legislador Byron Suquilanda, quien argumentó que el monumento del exjefe de Estado "no es un buen ejemplo para los ecuatorianos" al no representar la integridad latinoamericana. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, deberá decidir en los próximos días cuándo se realizará la remoción y en qué lugar dejarán la estatua.

El busto de Néstor en una plaza de Morón

El Concejo Deliberante de Morón propuso remover el busto de Néstor Kirchner, que está instalado desde 2013 en la plaza céntrica San Martín. Uno de los argumentos del proyecto es que la figura del exmandatario "va en camino a convertirse en símbolo de corrupción obscena".