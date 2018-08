Cuadernos de las coimas: allanamientos en en el edificio donde vive Cristina Kirchner

Agentes de la Policía Federal realizaban este lunes al anochecer un allanamiento en el edificio de la calle Juncal al 1300, en Recoleta, habitual residencia de Cristina Kirchner.

El operativo fue ordenado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa conocida los cuadernos de las coimas.

Fuente judiciales informaron que los operativos están concentrados en departamentos que estarían a nombre de Ricardo De Sousa, hermano de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López y preso en el penal de Marcos Paz.

La ex presidenta no se encontraba en el lugar, ya que por la tarde se la vio ingresar en el Instituto Patria.

En cambio, se hizo presente el abogado de la ex presidenta, Gregorio Dalbón, quien denunció que los operativos no son legales.

“Van a tener un problema grande los que hicieron esto, porque no es legal", denunció el letrado, quien calificó al operativo como "un circo mediático".

“Se avasalla la intimidad de Cristina”, dijo en diálogo con medios porteños y añadió: “Cristina Fernández de Kirchner no le teme a nada pero no por los fueros, sino porque no ha cometido ningún delito”.

“La están persiguiendo porque no la quieren para 2019”, expresó el abogado de la ex presidenta.