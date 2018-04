¿Cuál es el mejor ejercicio para aliviar el dolor en la fibromialgia?

La fibromialgia es una enfermedad –está reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1992– de origen desconocido que padece un 2-3% de la población, muy especialmente mujeres. Una enfermedad que además de por la fatiga extrema, la rigidez muscular, las dificultades para dormir, la ansiedad y la depresión, se caracteriza sobre todo por la presentación de un dolor crónico que afecta a todos los músculos del cuerpo. Tal es así que, como ocurre en las enfermedades que cursan con este síntoma, el tratamiento no farmacológico más comúnmente recomendado para el dolor crónico en la fibromialgia es el ejercicio aeróbico. Una recomendación que, sin embargo, no puede ser llevada a cabo por todos los afectados. De hecho, son muchos los casos en los que el ejercicio empeora aún más el dolor. Pero puede que haya una alternativa a tener que salir a correr o a caminar. Y es que como muestra un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Tufts en Boston (EE.UU.), el Tai Chi es, cuando menos, tan eficaz como el ejercicio a la hora de mejorar el dolor crónico asociado a la fibromialgia.

Como explica Chenchen Wang, directora de esta investigación publicada en la revista "The BMJ2, y reproduce el portal abc, "nuestros hallazgos sugieren que quizás haya llegado el momento de replantearse qué tipo de ejercicio es el más efectivo para los pacientes con enfermedades que cursan con dolor crónico".

El Tai Chi se presenta como una opción muy útil no solo para el alivio del dolor, sino para el tratamiento de otros muchos síntomas asociados a la fibromialgia. De hecho, como indica Amy Price, paciente con dolor crónico tras haber sufrido un accidente, en un artículo de opinión en el mismo número de la revista, "el Tai Chi me ha ayudado a mejorar mi equilibrio, a reducir la ansiedad y a aliviar el dolor. Ya sabemos que el Tai Chi no funciona en todos los pacientes con fibromialgia, pero presenta entre otras ventajas que, al contrario que la cirugía, es una intervención mínimamente invasiva, y que no provoca un daño en los órganos, lo que sí sucede con los tratamientos farmacológicos a largo plazo. Además, también puede ser complementado con otras intervenciones".

Como concluye Chenchen Wang, "la mejoría de la sintomatología con el Tai Chi es similar, cuando no superior, a la que se logra con el ejercicio aeróbico, el tratamiento no farmacológico más comúnmente prescrito a día de hoy. Así, este enfoque ‘mente-cuerpo’ debe ser considerado una opción terapéutica en el abordaje multidisciplinar de la fibromialgia".