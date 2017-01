Cuáles son las alergias más frecuentes en verano

Las reacciones en piel generadas por el sol se producen habitualmente por el no uso de protector solar, o por la exposición entre las 11 y 16 horas. Así, se presentan cuadros de urticaria por vasodilatación y eccemas que suelen empeorar si hay exceso de transpiración.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo