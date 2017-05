¿Cuáles son las dos edades más felices según la ciencia?

Otro estudio publicado por SAGE Journals confirmó que el sexo incrementa la felicidad en general, pero no por el hecho de practicar sexo, sino porque el tiempo dedicado a estar abrazado y sentir el afecto de otra persona conduce a incrementar la felicidad en las parejas. Es decir, que el simple hecho de estar abrazado a alguien y sentirte cerca de esa persona aumenta los niveles de oxitocina, la hormona de la felicidad, en tu cerebro.

Para llevar a cabo el estudio, un equipo del London School of Economics entrevistó a 23.000 adultos alemanes con edades comprendidas entre los 17 y los 85 años. Les preguntaron cómo eran de felices con sus vidas y cómo se sentirían dentro de cinco años.

De acuerdo con un estudio realizado por Centre for Economic Performance publicado en el medio Medical Daily, las edades en las que estamos más cerca de alcanzar la felicidad son a los 23 y a los 69 años.

