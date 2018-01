¿Cuáles son las tendencias globales educativas que triunfarán este año?

Estas tecnologías y metodologías serán protagonistas de los próximos meses, según publica el sitio educaciontrespuntocero. Buena parte de ellas ya ha comenzado a hacerse un hueco en muchas aulas del mundo y todo indica que su protagonismo seguirá creciendo.

Cultura maker

El término inglés "maker" hace referencia a un movimiento conocido como creadores o hacedores, y aunque últimamente se oye cada vez más en el ámbito educativo, éste surgió hace más de diez años a partir del concepto Do It Yourself (DIY). Aplicado al ámbito educativo, el movimiento maker se caracteriza por promover el proceso de aprendizaje de los alumnos a través de la experiencia y la creación de productos de forma artesanal y en comunidad utilizando la tecnología.

Como apunte, señalar que la edición de este año de SIMO EDUCACIÓN estrenó su espacio Makers en el que los centros educativos mostraron sus iniciativas compuestas por robots, kits y packs de robótica, electrónica o impresoras 3D.

Una de las experiencias maker ya publicadas es la entrada Cómo construir una mano robótica para aprender anatomía, que propone a docentes y estudiantes ideas y recursos para trabajar las materias STEAM a través de la práctica y la cultura maker de forma colaborativa, económica, accesible y divertida. ¿Buscas dispositivos maker para el mundo de la educación? Hacé clic aquí.

Drones

Si la introducción de la robótica está revolucionando la forma de dar clase, ¿te imaginás hacerlo con uno de estos vehículos aéreos? Estos robots voladores son construidos y programados por los propios alumnos favoreciendo su conocimiento en nuevas tecnologías, el control de componentes electrónicos, la automatización a través de lenguajes y programas, y el trabajo en equipo.

Mindfulness

Esta técnica milenaria de relajación avalada por su eficacia en el ámbito de la salud, se está aplicando en educación para entrenar y mejorar el "músculo" de la atención sincronizando lo que suceden en el entorno con lo que pasa dentro de uno mismo. A lo largo de este proceso se logra mejorar el rendimiento académico.

Si quieres profundizar en este tema, te recomendamos la entrada 8 libros para practicar mindfulness en el aula y en familia. ¿Te imaginás aplicar esta técnica a una clase de matemáticas? ¿O en el aula de apoyo? No te pierdas las experiencias de Marta Guzmán Ruiz, profesora de Matemáticas en el IES Eduardo Janeiro (Fuengirola), y Asunción Martínez Duarte, licenciada en psicopedagogía y maestra especialista en Educación Especial en el IES Juan Antonio Fernández Pérez (Melilla), respectivamente. También te recomendamos la entrada Mindfulness: 3 ejercicios para mantener la calma ante los exámenes.

El pensamiento visual

También conocido como Visual Thinking, es un tipo de aprendizaje que se basa en elementos visuales (imágenes) y su conexión con distintas ideas. Hace referencia a la capacidad de las personas para acceder a la información y relacionarla para comprender planteamientos que resultan complejos. Esta tendencia resulta de especial interés en una sociedad como la actual donde el exceso de información es evidente, de ahí contar con la oportunidad de aprender a convertir lo visual en un posible aprendizaje.