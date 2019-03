¿Cuáles son las ventajas de hacer mindfulness?

“El mindfulness no termina en los ejercicios de respiración; sino que es prepararse para un cambio de actitud, con el objeto de saber qué pensamientos van pasando por nuestra mente, si esos pensamientos nos están perjudicando por llevarnos a sentir algunas relaciones como desagradables, lo que nos estaría indicando que deberíamos ampliar nuestra percepción”, indicó la psicóloga Ana Luisa De Palma.

La especialista indicó a Rosario 3 que mediante esta disciplina es posible reorientar esos pensamientos, y ampliar la información desde el interior de cada uno y desde el exterior, de tal modo que el resultado de la interpretación pueda ser diferente. “Si yo interpreto las cosas de una manera diferente al modo en que las vengo interpretando, mis sensaciones internas y mis emociones van a modificarse”, señaló.

- ¿Cómo se inicia una persona en mindfulness?

- Empezamos relajando por medio de la respiración que es fisiológica, la que nos permite trabajar lo biológico, ayudando a la mente; y lo espiritual, que es el sentido que le doy a lo que está pasando.

- ¿Todo lo cual apunta a un sentimiento? ¿Un siento qué?

- Sí, un siento qué. Aunque, a veces, ni siquiera me doy cuenta qué siento, ya que el objetivo del mindfulness es conectarse con uno mismo, tomar conciencia de lo que está pasando ahora y, de ahí en más, poder ver la dirección que voy a seguir.

- Dos cuestiones que se manifiestan en su charla: mindfulness y meditación; ¿cuál incluye a cuál? ¿La meditación es parte del mindfulness o a la inversa?

- Creo que el mindfulnes puede formar parte de la meditación, ya que ésta es un estado de conciencia, al que el mindfulness va a ir llegando de a poco, porque se trata de un proceso, o como dice Jon Kabat-Zinn, “es una forma de ser, una forma de percibir y hasta una forma de amar”.

- Aquella persona que nunca haya hecho meditación y desea comenzar a practicarla, ¿qué cosas tiene que saber? ¿Qué cosas debe dejar?

- En realidad, no dejamos nada, lo traemos todo. Vamos a empezar, ya que yo voy a escuchar qué es lo que te está pasando para armar en mi cabeza y en mi alma tu estado. Esto requiere de mi parte una actitud empática muy fuerte; y una vez que estamos ubicados los dos en la misma ruta -ya que sino no funciona-, comenzamos con la parte biológica, la parte de respiración; y la parte psicológica que vamos a usar es la de atención plena, como una función psicológica superior; ya que si no podemos prestar atención, no vamos a ir a ninguna parte.

- ¿Cuánto dura el proceso?

- El principio es la atención sobre la respiración; y con estas dos herramientas y esta actitud, vamos a empezar el viaje, del que no sabemos cuánto durará. La otra persona tomará su propio camino. Cuando nosotros transmitimos mindfulnes, ya que no creo que lo enseñemos, transmitimos un recurso, que en realidad está en potencia en cada uno de nosotros. Todos sabemos, tenemos un saber interior, nos conectamos con esos saberes, y después, cada uno sabe, una vez que está conectado con uno mismo, el camino que tiene que elegir.

La empatía, como señala Rifkin en su libro “La civilización empática”, está en el interior del ser humano, tenemos una biología que favorece el desarrollo de la empatía y nos permite conectarnos con los otros, solo que a veces no prestamos atención distraídos por nuestros apuros y nuestras exigencias, nos desconectados de nosotros mismos, por lo que no podemos conectarnos con los otros. Por eso digo que el mindfulness es una cuestión de actitud, por lo cual no es necesario dejar nada afuera; con todo lo que tenemos, cada uno se hará cargo de lo que tiene y elige, ya que es su responsabilidad hacerlo, con qué se queda, qué desecha, o qué transforma.