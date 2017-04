¿Cuáles son los desafíos creativos para los docentes y los alumnos dentro del aula?

Ahora bien, ¿qué debemos hacer para desarrollar la creatividad en los niños? Ante todo, para poder tener y desarrollar ideas, hay que conocer. Claramente, un docente no va a poder tener ideas para aplicar en el ámbito de la medicina si no conoce nada sobre esta disciplina. Por lo tanto, el conocimiento está primero. ¿De dónde se adquiere ese conocimiento? De todos los estímulos que nos rodean, infinitos por cierto: lecturas, experiencias propias y ajenas, relatos de lo que vemos, sentimos, olemos, tocamos, escuchamos y más.

En todo esto está involucrada la creatividad, esa dimensión desconocida que nos desafía a pensar, cambiar, y de la que también huimos cuando podemos para volver a la dimensión conocida, aquella que hoy muchos denominan “zona de confort”, que nos suele resultar más cómoda y segura. Sin embargo, es la dimensión desconocida, a la que llamamos creatividad, la que ofrece desafíos constantemente y, en consecuencia, un continuo aprendizaje, no sólo a los docentes sino también a los alumnos. Tanto los docentes como alumnos siempre aprenden juntos, unos de otros y unos con otros.

Los desafíos creativos son muy importantes en el ámbito educativo porque, al despertar e involucrar la curiosidad, producen el deseado aprendizaje. Y esto sucede siempre; es decir, cada vez que una persona, cualquiera sea su edad y situación, se siente motivado y desafiado de manera creativa, aprende. Aunque hay quienes creen que, en cierto punto de la vida, uno ya no puede seguir aprendiendo a causa de la falta de tiempo, el trabajo o el dinero, lo cierto es que uno puede aprender toda la vida mientras se mantenga activa la curiosidad.

¿De qué hablamos cuando hablamos entonces de “ desafíos creativos ”? Se trata de aquellos que resultan estimulantes y motivadores, que despiertan la curiosidad y la atención, por lo que, inevitablemente,involucran emociones placenteras y positivas: alegría, amor, felicidad, tranquilidad, seguridad, confianza, entusiasmo, etc.

Todos atravesamos por diferentes tipos de desafíos en la vida. Por eso, el ámbito escolar no debería estar exento de ello. Entrenar a los niños en este sentido debería ser una de las tareas principales de los docentes. Claro que existen diferentes formas de lograrlo y la más efectiva, sin dudas, es la aquella en la que se involucra la creatividad.

