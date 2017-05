La tristeza de quien sufre acoso escolar no solo se percibe en presente sino también en futuro ya que el afectado proyecta el mañana a partir de aquello que siente ahora. Es decir, en forma de túnel.

Esto hace que la víctima se sienta encerrada en una realidad que no sabe cómo cambiar. De hecho, uno de los efectos que produce el acoso escolar en la víctima es el sentimiento de experimentar vergüenza por aquello que le ocurre. La persona se siente humillada y ridiculizada. Y esto afecta de un modo grave a su autoestima. ¿Cuáles son los efectos psicológicos del acoso escolar? El peligro del acoso escolar es que a veces se produce una especie de invisibilidad en torno a este tema que parece tabú.

