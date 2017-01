”Cuando baja el agua, lo más preocupante es la leptospirosis”

“Nosotros siempre vamos a tener fiebre hemorrágica argentina. Porque donde está el virus es un roedor de la naturaleza y no lo vamos a poder exterminar”, concluyó.

Finalmente Befani hizo hincapié en la falta de responsabilidad de algunos adultos que no se aplican las dosis que necesitan para evitar contagios de algunas enfermedades. “El adulto tiene que tener todas las vacunas al día. Nos tenemos que vacunar habitualmente cada 10 años. La cobertura más baja de vacunas está en los adultos”, detalló.

Muchos llamados de vecinos consultaron qué pasa en los barrios donde hay zanjas. Befani manifestó que “en la zanja en sí no hay problemas con el aedes, sí puede ser un reservorio cuando está sucia con algo que permita que después de la lluvia junte agua limpia” y allí crezca el insecto.

“No hay un tratamiento específico. Hay que tratar de mantener a la persona con una buena hidratación, no tomar aspirinas porque puede empeorar el cuadro hemorrágico”, detalló.

Definió también que al momento de contraer la enfermedad esta sea asintomática, pero en otras ocasiones se manifiesta con fiebre, decaimiento, malestar general, dolor de cabeza, detrás de los ojos, en el zika puede tener una conjuntivitis no purulenta, o en el chikungunya dolores articulares.

Este mosquito “es domiciliario y peridomiciliario, tiene una autonomía de vuelo no más de 100 metros, exagerando, 300 metros”, pero no se va de la casa o sus alrededores“

En cuanto a la vía de contagio de la leptospirosis, Befani explicó que no sólo los ratones la contagian, sino también la orina del "perro, el chancho, la vaca y el caballo” eliminan ese virus.

Tras las inundaciones en varias localidades de Santa Fe, Befani explicó: “La preocupación nuestra, no es tanto cuando el agua está en las casas, sino el después. Nosotros pensamos en las enfermedades en el período agudo, que son los tres o cinco primeros días que son las diarreas, la dermatitis. Después viene el problema cuando la gente va a hacer la limpieza de las casas”, explicó en diálogo con el periodista Daniel De Paola (Todavía no es tarde).

