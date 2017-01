¿Cuándo es el momento indicado para colocarse implantes mamarios?

“Consideramos que los implantes deben hacerse a partir del momento en que la mujer haya completado su desarrollo mamario”, indicó a la “Respuesta Médica” de Rosario 3, el doctor Rodolfo Dalpino, especialista en Cirugía Plástica del Centro de Cirugía Plástica Oroño. El médico agregó: “No aconsejamos realizarla antes, ya que si la mujer no completó su desarrollo, pueden aparecer estrías y otros efectos no deseados”.

¿En qué pacientes se indican los implantes mamarios y cómo es la operación?

Las prótesis mamarias se indican en todos aquellos casos en los que la mujer quiere aumentar el volumen mamario. El implante mamario es una cirugía ambulatoria cuyo tiempo quirúrgico oscila entre cincuenta minutos y una hora con diez o veinte minutos, según cada caso. El paciente queda en la clínica hasta que se recupera de los efectos de la sedación durante dos a tres horas. Es una cirugía que no requiere internación.

¿En cuánto tiempo la mujer puede hacer su vida normal?

Debe hacer reposo durante las primeras cuarenta y ocho horas; al tercer día puede comenzar a movilizarse con cuidado. A la semana puede levantar los brazos. A las dos semanas sacamos los puntos de sutura, y a las tres puede retomar su rutina de gimnasia sobre todo en miembros inferiores. Al mes puede exponerse al sol, siempre con el uso de un buen protector solar

¿Desde qué edad se indica la cirugía de implantes mamarios?

Nosotros la indicamos a partir del momento en que la mujer haya completado el desarrollo mamario, entre los 18 y los 19 años. No aconsejamos realizarla antes ya que si la mujer no completó su desarrollo, pueden aparecer estrías y otros efectos no deseados.

¿Qué se evalúa con la paciente en la primera entrevista médica?

Es el momento en el que evaluamos junto al paciente sus deseos y sus ilusiones; el tipo de implante y la medida de acuerdo a su talla. Evaluamos el plano de la cirugía que más va a convenirle a cada paciente, ya que puede colocarse sub glandular o sub muscular. Nosotros preferimos la sub muscular en todos los casos que se puedan.

Una vez superada esta etapa les pedimos a las pacientes análisis preoperatorio y el examen cardiovascular. También una mamografía o senografía -de acuerdo a la edad- para que el ginecólogo pueda tener un mapa de cómo estaba la mama antes del implante, y pueda seguir controlando a la paciente en sus futuros controles ginecológicos.