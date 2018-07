"Cuando recorro los barrios siento situaciones similares a las de 2001"

La concejala de Iniciativa Popular, María Fernanda Gigliani, analizó en Radio 2 el presente de la ciudad y la Nación, los proyectos de cara al 2019. Aseguró que está “preocupada” por la falta de reacción del gobierno de Mauricio Macri ante los reclamos sociales que hay en la actualidad y hasta se animó a comparar esta realidad con lo vivido en otros tiempos.

María Fernanda Gigliani manifestó: “Al aumentar el dólar aumenta todo. No puedo decir que estamos en un buen momento. Cuando recorro los barrios siento situaciones similares a las que se vivían en el 2001. Cuando te pide que se abran copas de leches o comedores, eso denota que la gente no está teniendo para comer”. Además aseguró que existe “una clase media absolutamente golpeada, con pérdida de puestos de trabajos, complicada con los tarifazos y con el aumento de los alimentos”. Ahora bien, la luz de alarma se enciende según la edila cuando ve que “no hay reacción ante esta situación” a nivel nacional. “Las declaraciones de los funcionarios nacionales después del paro general era la de subestimar o descalificar la medida de fuerza que fue contundente y masiva. No hay reacción, al contrario, y eso preocupa más todavía”, expresó a Daniel De Paola en el programa Todavía No Es Tarde.

En el plano local, Gigliani aseguró que en Rosario “se están haciendo inversiones en obra pública como nunca en la historia de la ciudad”, pero “ya no le alcanza al Frente Progresista”. “Hay desconfianza y se profundiza en la gente. Es el análisis que hacemos respecto al 2019. El Frente no está en condiciones de volver a ganar la ciudad".

Ante este panorama la concejala, confirmó que están “manteniendo reuniones y charlas que con referentes del campo nacional y popular”.

“Hay un convencimiento de que hay que crear una nueva herramienta electoral que pueda enamorar a los rosarinos y esperanzar a diferencia del PRO. Creo que los candidatos de PRO van a seguir la suerte de Mauricio Macri y del gobierno nacional. La imagen de Macri va cayendo. Hay un intento desde distintos sectores de la oposición poder armar algo, veremos si se puede para el 2019”, comentó.

Asimismo reconoció que “el rosarino hace una elección muy quirúrgica” porque es que “si eligió a uno es porque no quería votar a otro” por eso es “importante ver cómo impactaría un gran frente electoral con distintos espacios”. “El desafío es no al rejunte, ni donde no hay cuestiones serias, o contracciones planteadas a futuro. Los argentinos tenemos malas experiencias de esos rejuntes sólo para ganar elecciones.

Por otra parte se la vio siempre muy involucrada en lo que la ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género y hace unos días apoyó la iniciativa de Norma López quien solicita un subsidio garantizado para estas mujeres. “Observamos que depende mucho quien acompañe a ese víctima para que pueda recibir respuesta desde el Estado. Las víctimas se ven forzadas a irse de sus casas a buscar un nuevo hogar, algunas han perdido hasta su trabajo y desde el Estado se la acompaña pero con subsidios de hasta 6 meses. La idea de López es institucionalizar una ayuda que hoy existe pero que sólo está para aquellas que logran llegar a un concejal o a alguien que pertenece a la municipalidad y eso es injusto”, detalló.

Párrafo aparte para el tema del aborto. “Mucho se ha desinformado respecto de este proyecto de Ley. No tiene que ver sólo con la despenalización, sino con la legalización del aborto. Hoy en Argentina los abortos se practican de manera clandestina, es un gran negocio para algunos, está entre los 20 mil peos y muchas mujeres terminan muriendo”, reclamó.

La concejala, junto con otras funcionarias, han llevado a cabo la denuncia de la “mafia de los taxis”. Al respecto, detalló: “Hay taxistas que siguen incorporando videos y audios. Lo que falta es saber si hay una asociación ilícita. La realidad es que cuando los inspectores se van, eso es tierra de nadie y las amenazas y apretadas se siguen dando. Lamento que el Estado tenga que tener una presencia permanente para garantizar el cumplimento de una ordenanza que dice que todas las paradas de taxi en Rosario son libres. No solamente hay dueños de paradas sino que la parada se hereda”.

Por último aseguró estar confiada de que en se apruebe la nueva Ley de nocturnidad. “Estamos abocados en el tema. Se están dando instancias de escuchas a distintos actores de la noche. Falta todavía darles lugar a los vecinos que son una voz importante de la noche y cómo conviven. Nos estamos poniendo de acuerdo. Este año es muy posible que esta norma se apruebe”, concluyó.