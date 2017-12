Cuándo sacar la basura este fin de semana largo

Este fin de semana, la recolección de residuos será diferente debido a la celebración del Año Nuevo. Según informaron desde la Municipalidad de Rosario, el servicio se prestará el domingo y no así el lunes.



Con motivo de la celebración de Año Nuevo, el servicio de recolección de residuos tendrá un cronograma especial. El domingo 31 de diciembre habrá recolección, mientras que el lunes 1 de enero de 2018 no habrá servicio, por lo que las tareas se intensificarán con refuerzos a partir del martes 2.



Así será el cronograma



Para zonas con recolección diurna: se prestarán los servicios excepcionalmente el día domingo durante la mañana. Mientras que el lunes no habrá servicios de higiene.



Para zonas con recolección nocturna: se prestarán los servicios el día domingo excepcionalmente durante la tarde.



Por tal motivo se solicita a los vecinos sacar los residuos según los horarios indicados. Los servicios se prestarán con normalidad a partir del día martes 2 de enero.