Cuatro nenas intoxicadas por monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que no tiene color, olor ni sabor y es casi imposible detectarlo por los sentidos. Puede ocasionar daños en el sistema nervioso central, provocando asfixia y consecuencias irreversibles, incluso la muerte en caso de concentraciones muy altas.

La familia se encontraba en su casa, un ambiente calefaccionado y al parecer sin ventilación, y todo indica que por eso habrían sufrido una intoxicación por inhalar monóxido de carbono, un riesgo cuando los aparatos de climatización no son de tiro balanceado, entre otras variables.

