Cuestionan nombramientos para la Policía Judicial: "Son una chanchada"

El intento de nombramiento de 195 empleados en distintos cargos para el Organismo de Investigaciones (OI), un cuerpo especial que asistirá a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) –una suerte de policía judicial–, generó una fuerte polémica que involucra a los tres poderes del Estado y al gremio judicial de la provincia, que decidió realizar una presentación para frenar las designaciones, que están aún pendientes de aprobación.

El gremio cuestionó el traslado masivo de personal del Ejecutivo para cubrir esos cargos, sin respetar el concurso de ingreso que corresponde a los ingresos en el Poder Judicial. Entre los nombrados hay personas con estrechos vínculos con funcionarios del gobierno provincial.

El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, dijo que es falso que no se hayan respetado concursos, dado que la ley de creación del OI solo dispuso la creación de 50 cargos, y que el resto de las vacantes según la norma sólo podían ser cubiertas con traspasos desde el Poder Ejecutivo, donde también se hicieron concursos de convocatoria abierta.

La discordia proviene de una resolución del 7 de febrero firmada por el fiscal general para incorporar los 195 agentes. El sindicato respondió con una medida cautelar ante la Corte provincial para revocar por inconstitucional esa resolución, al considerar que afecta los derechos de los agentes judiciales, en particular a la carrera y el respeto a la igualdad, dado que los ingresos indicados son sin concurso.

En la polémica se metió también el ex diputado provincial y hoy concejal Eduardo Toniolli, autor de la ley provincial que crea la Policía Judicial.

“Funcionarios de la provincia y del MPA argumentan que el nombramiento masivo de personal proveniente del Ejecutivo para la Policía Judicial es una disposición de la ley que regula el Organismo de Investigaciones, de mi autoría. La ley disponía eventuales traslados para cubrir necesidades propias del funcionamiento del nuevo cuerpo, durante los cuatro años posteriores a su promulgación (20/01/15). Durante estos cuatro años el organismo no funcionó, por lo tanto ese proceso progresivo no se realizó.El proceso de selección no excluía en manera alguna la obligación de ser trasparente, y mucho menos la de justificar cada elección en base a la idoneidad para una función determinada, que hubiera quedado sin cubrir por alguno de los 50 nuevos cargos creados en el MPA”, sostuvo Toniolli.

Y consideró que los nombramientos son “una verdadera chanchada cuyo objetivo es conchabar a la tropa del partido gobernante (en retirada), sin atenerse a ni al texto ni al espíritu de las leyes que rigen al MPA y al Organismo de Investigaciones”.