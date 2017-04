Cuidacoches pelearon y uno de ellos resultó herido en una mano

Fuentes policiales informaron que personal de Comando intervino cerca de las 22 en una pelea que tenía lugar en Alberdi y Carrasco. En el lugar entrevistaron a la víctima, Jesús A. de 36 años, quien manifestó que momentos antes se encontraba cuidando autos sobre calle Alberdi al 600 bis junto a Walter C. de 27.

