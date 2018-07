D'Elía: "A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo”

El ex líder piquetero y dirigente del Partido Miles, Luis D'Elía, aseguró que el presidente Mauricio Macri encabeza un proceso de “saqueo al pueblo argentino”, “traicionó a la Patria” y por eso “habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo”.

D'Elía justificó su argumento con un particular paralelo histórico: "San Martín, en la campaña libertadora, ¿a cuánto traidor fusiló? Belgrano, en la expedición del Norte, ¿a cuántos otros? Ninguno de los dos dio bola y ordenaban con mano firme".

"A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo. Es un hijo de re-mil putas", dijo en una entrevista por Canal 22.

"No es un exabrupto -aclaró el ex funcionario del gobierno anterior-, algunos dirán que D'Elía es un destemplado y dice boludeces. Son unos ladrones, Macri y todo el Gabinete son unos mafiosos. Está comprobado que los mismos tipos que nos gobiernan mandaron 50 mil millones de dólares al extranjero, a cuentas off shore de ellos".

Para D'Elía, el ajuste económico impulsado por el gobierno y el acuerdo con el FMI son una "crisis autoinflingida, generada a los efectos a los efectos de instalar un modelo de saqueo".

"Vinieron a saquear la Argentina. Macri es representante de una élite mundial que sueña con un planeta gobernado por las corporaciones, donde desaparezca no solo la democracia si no los Estados-nación", opinó.