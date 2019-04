Daniela León: "El socialismo ignoró a los barrios y cedió el territorio a las mafias"

La candidata a concejala de Rosario por Cambiemos, Daniela León, se reunió este miércoles con vecinos del barrio 7 de Septiembre, preocupados por la alarmante inseguridad que golpea a la ciudad y de la cual, “lamentablemente, ninguna zona está ajena, porque este gobierno municipal ha ignorado a los barrios y eso nos ha llevado a estar en emergencia en seguridad”, dijo tras el encuentro.

“Los vecinos y vecinas de cada rincón de la ciudad que recorremos nos piden por favor que hagamos algo para solucionar la inseguridad, que es el flagelo más importante que estamos sufriendo, porque este Estado municipal ha cedido el territorio a manos de los delincuentes y las mafias”, sostuvo León.

La postulante al Concejo señaló que “hoy los barrios de la ciudad son caldos de cultivo para las bandas narco” y agregó: “Los propios vecinos nos indican dónde están los bunkers y dónde viven los narcos; ¿eso no lo sabe la intendenta ni el gobernador? Entonces, en lugar de gastar 20 millones de pesos en la Plaza San Martín, se podrían haber iluminado los barrios de la ciudad, por ejemplo”, subrayó.

En ese sentido, León remarcó que “la realidad que se nota en la mayoría de los barrios es muy triste porque la iluminación es deficiente, no hay pavimento, ni poda ni escamonda y, en muchos casos, los colectivos, taxis y ambulancias no ingresan a la noche”. Incluso, contó que el sábado pasado estuvo en una cena del Club San Martín, en Barrio 17 de Agosto, donde una señora se descompensó por una fuerte arritmia, pero “llamamos a una ambulancia que nos dijo que no entraba a esa zona”. Además, narró que “el marido de la señora llamó a un taxi, pero le dijo que la lleve hasta el Casino porque tampoco entraba al barrio. Al final, la llevamos nosotros al Sanatorio Laprida”.

“Esto no puede ocurrir más. Para nosotros, no hay ciudadanos de primera y de segunda, como sí parece haber para este Gobierno Municipal. Todos merecemos vivir tranquilos, en paz y sin temor a sufrir un asalto o un impacto de una bala perdida. Por eso, junto con Roy López Molina, queremos liderar una política de seguridad firme, con un plan de medidas concretas que garanticen la presencia del Estado para ganarle el territorio a las mafias”.

León recordó, además, que “con Roy López Molina, fuimos los únicos en el Concejo que nos opusimos a la instalación de Esperanto en Rosario, donde un quiosco tarda un año y medio para conseguir la habilitación y este boliche la había conseguido en tres meses. Y hoy nadie desconoce hoy que Esperanto era un negocio del líder narco de Rosario Luis Medina”.

“Yo estuve en el Frente Progresista, como muchos dirigentes que también se han ido, porque entendemos que una bisagra que nos separa de ese espacio político es la instalación de las bandas narcotraficantes y la violenta escalada de hechos de inseguridad. Rosario hoy triplica la media nacional de inseguridad, por lo que un rosarino tiene tres veces más posibilidades que cualquier otro argentino de ser víctima de un delito. Y en eso hay mucha responsabilidad del Estado Municipal, que se ha ausentado en los barrios”, consideró. “Insisto en que debemos terminar con la tregua que parece haber entre el Socialismo y la delincuencia. Y desde el Concejo podemos hacer mucho para eso”, concluyó.

León aseguró que desde el Concejo acompañará la creación de la Secretaría de Seguridad que impulsará el candidato a intendente de Cambiemos, Roy López Molina, así como también el trabajo conjunto con el gobierno provincial y nacional, con el objetivo de incrementar la cantidad de efectivos en Rosario e iniciar el proceso para la creación de nuevos juzgados federales en la ciudad.

Además, la candidata a concejala de Cambiemos aseguró que es fundamental aplicar toda la tecnología disponible a las políticas de control y seguridad, creando un centro de monitoreo unificado, instalando más cámaras y botones de pánico e invirtiendo en el sistema de Puntos Seguros y pórticos de lectura de patentes en los accesos y grandes avenidas para detectar vehículos con pedido de captura.

Por último, León resaltó que desde el Concejo se fomentará una plataforma para denunciar anónimamente la presencia de bunkers y puntos de ventas de droga, y, a su vez, se fortalecerán los mecanismos actuales de contención a las víctimas de delitos, abusos, accidentes y siniestros, descentralizando el centro de atención a la víctima en los distritos administrativos, donde funcionarían en doble turno.