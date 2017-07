Fiel a su estilo, Mirtha Legrand habló sobre la actualidad política argentina sin pelos en la lengua este domingo en una entrevista mano a mano con el periodista Luis Majul para el programa La Cornisa (América). Sin embargo, esta vez sorprendió con una frase fuertísima: dijo que “daría la vida” para que el kirchnerismo y La Cámpora desaparezcan.

“Daría mi vida para que el kirchnerismo no vuelva. Para que La Cámpora no aparezca nunca más”, disparó la diva de los almuerzos. Además, reveló que si viviera en la provincia de Buenos Aires “votaría a María Eugenia Vidal con los ojos cerrados” y anticipó que votará a Elisa Carrió para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, se mostró de acuerdo con el desplazamiento de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

“Creo que vamos a salir, de verdad creo que nos dejaron un país muy maltrecho, destruido prácticamente. Destruido”, opinó sobre las críticas al presidente Mauricio Macri y lanzó: “Pero qué curioso que los kirchneristas no lo admiten. Que notable. Y la vivan, y la quieren y la aman (a Cristina Fernández de Kirchner)”. Sobre la ex presidenta dijo que “es una actriz frustrada” pero que no le guitaría verla presa.