De Felippe no los dio, pero están los once para su debut

Omar De Felippe es de esos técnicos que esconden la formación titular de sus equipos para no cederle ninguna ventaja al rival. Al menos eso quedó demostrado en la primera conferencia de prensa previa a un partido en esta nueva etapa en Newell’s. El DT no dio los once, pero de la práctica de fútbol trascendió cuál es la formación que tiene en mente para su debut en el banco leproso ante San Martín de San Juan, este lunes a las 21.15 en el Marcelo Bielsa.

También hay que tener muy en cuenta las declaraciones del entrenador, quien adelantó que “no se van a ver grandes cambios” respecto de los equipos que venía parando el Chocho Llop y el interino Fabián Garfagnoli.

“Me gusta apoyarme en los jugadores más grandes porque son los que están acostumbrados a dar estas batallas”, dijo el flamante DT rojinegro.

Por lo que dispuso en la práctica de fútbol a puertas cerradas en el estadio, los once leprosos ante el Santo sanjanino serían: Ibáñez; San Román, Bianchi, Fontanini, Evangelista; Bernardello, Rivero; Fértoli, Sarmiento; Torres y Leal.

De todos modos, habrá que esperar los últimos movimientos antes del partido para confirmar la alineación de la Lepra que tratará de cortar esta racha de cinco partidos sin victorias.