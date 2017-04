“De desestabilizante este paro no tiene nada”; confió el dirigente. “Seguramente es un paro político aunque quienes lo convocamos no lo hacemos desde partidos políticos sino que lo hacemos en representación de los trabajadores”, dijo en defensa de la medida.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo