Polémica por un video de la CGT que convoca al paro

"Acá, en esta fábrica, trabajaba el abuelo de uno de mis amigos del colegio, que era compañero del papá de uno de los pibes de mi barrio. La fábrica cerró y ahora los dos no tienen trabajo. Es por eso que el 6 de abril los trabajadores paran para que las fábricas abran sus puertas", señala un chico de unos diez años en lo que parece ser una fábrica abandonada.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo