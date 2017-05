De las nubes y la llovizna a una soleada promesa

El cielo no tenía buena pinta en las primeras horas de este sábado, salvo para los que deseaban y podían quedarse un rato más en la cama. Nubes, un gris dominante y algunas lloviznas conformaban un panorama sombrío en el amanecer, pero el pronóstico oficial asegura que las condiciones mejorarán hacia la tarde noche y que tendremos sol el resto del fin de semana.

