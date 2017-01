De los barrios para toda la ciudad: la interpelación de la Fábrica de Ideas

Proyecciones: -Pintó justicia. ANSUR, Barrio Coronel Aguirre - Villa Gobernador Gálvez. -No quiero ser un #más. Movimiento 26 de Junio, Barrio Vía Honda -Un barrio, mil historias… Santiago Mac Guire, un cura luchando por justicia. Centro de salud Pocho Lepratti y Centro de Convivencia Barrial Las Flores Este. -Fútbol y dictadura. CCB Ludueña Norte, Barrio Ludueña -Barrio República de la Sexta Ensayo. Cepla Barrio República de la Sexta.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo