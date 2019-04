De millonarios a mendigos: "La Justicia tiene que develar qué pasó"

Lo dicen los abogados de los hermanos Grinschpun, hijos del ex dueño de Cachamai, quienes desistieron de un reclamo de más de 100 millones de dólares en un juicio por un escrito que firmaron. Denunciaron a sus ex letrados y ahora esperan "a ver qué se descrubre". "Ellos estaban convencidos de que la firma era para avanzar en el cobro del crédito y no para renunciar", dijo Héctor Superti a El Tres