¿De qué se trata el dolor pelviano crónico?

Más del 50 % de las mujeres en el mundo sufren, en algún momento de sus vidas, dolor pelviano crónico. Ante esta cifra, Rosario3.com, fue a consultar al Dr. Carlos Morente, Médico Ginecólogo, especialista en Medicina Reproductiva.

¿Es muy frecuente el dolor pelviano crónico?

Según estadísticas mundiales, la mitad de las mujeres tiene algún tipo de dolor pelviano que se presenta de manera cotidiana y se extiende al menos por seis meses.

¿Las mujeres concurren inmediatamente o demoran su consulta al profesional?

Muchas veces antes y, otras, mucho después de los seis meses. No es infrecuente escuchar: ´Y, a mi mamá le pasaba siempre; y, a mí, desde hace un año´. Como si se tratara de mochilas heredadas que se llevan muy a pesar porque se cree que tiene que ser así.

¿Por qué razón una persona arrastra una molestia y no consulta por ella?

Justamente, nuestro consejo es que se lo haga en el marco de la multidisciplina. Esa paciente no necesita tan sólo una atención médica. Porque en este tipo de dolencias participa el componente físico y el componente psíquico

¿Cuáles son los factores que provocan esta dolencia que, encima se extiende en el tiempo?

Hay que trabajar para acceder al diagnóstico. Existen tanto en Europa como en EEUU y en el resto del mundo muchas sociedades médicas dedicadas a su estudio. Cuando nosotros nos encontramos con un dolor que se sitúa en el abdomen inferior, entre el ombligo y el pubis, donde se encuentra la cavidad pelviana, sabemos que en el sitio existen muchos órganos: el sistema urinario, los intestinos, los órganos ginecológico: útero, trompas, ovarios; hay músculos y articulaciones y una profusa irrigación venosa y arterial, cada uno de estos sistemas pueden ser causales de ese dolor y por muchos motivos, causas físicas o causas funcionales; dolor que, a su vez, puede ser causado por los intestinos; el dolor también lo puede provocar el sistema urinario, vejiga, uréteres que pueden albergar arenillas y cálculos que generan mucho dolor. En ese sitio pueden generarse tumores.

Pueden dar lugar a dolores duraderos de aparición caprichosa. Dolor que puede ser continuo o en picos. Dolores que pueden estar vinculados al momento menstrual. El dolor puede atribuirse a las articulaciones de las caderas, a los músculos que insertan en la zona. Además de que el dolor puede estar generado por una causa netamente psicológica. Hay mujeres que tienen un umbral disminuido del dolor y ante ciertas emociones, esas personas agigantan la sensación dolorosa. Muchas personas logran con estas manifestaciones que se genere una atención sobre sus personas y el dolor les ayuda a tal fin

El dolor, independientemente de la causa que lo genera, cada persona lo expresa cómo lo siente y puede. La expresión del dolor también es cultural. El dolor tiene un componente subjetivo que es ingobernable; es de cada uno y de cada circunstancia. Todo esto constituye el dolor pelviano crónico que pasa a ser una entidad que merece que la estudiemos con mucha atención en todo el mundo; lo que justifica que se hayan creado en el mundo sociedad de profesionales destinadas a estudiarlo.

¿Tratamiento?

Primero calmar al dolor. Apaciguar la intensidad del síntoma. E, inmediatamente, ponernos a estudiarlo porque ese dolor nos puede estar anunciando posibles trastornos, a los que debemos ponerles nombres y hacer un diagnóstico preciso y en tiempo, recurriendo a los métodos que disponemos para orientarnos. Una de las entidades a las que debemos estar atentos es a las endometriosis.

¿Con qué frecuencia se da?

Del 8 al 12%; mientras que el 50% de las mujeres con trastornos en la fertilidad.

¿Cómo podemos definir a la endometriosis?

El tejido que recubre la cavidad del útero se llama endometrio. Tiene una función particular: genera la menstruación por acción hormonal. Cuando ese tejido se ubica en otros lados fuera del útero, produce la endometriosis. A veces se diagnostica rápidamente es cuando produce quistes o acúmulos pero a veces se ubica lejos, cerca de la nariz o cerca, en los ovarios.

¿Cuál es el motivo que lleva a la mujer con endometriosis a hacer la consulta?

En el caso de la endometriosis la mujer consulta por el dolor. Debemos tener en cuenta que la endometriosis es responsable de un alto porcentaje de casos, de infertilidad. Muchas veces tropezamos que esta patología se puede diagnosticar mediante la observación directa, método invasivo, la video laparoscopía, meterse adentro de la panza y ver. El dolor, justamente, puede conducirnos a sospechare la presencia de la endometriosis. Muchas veces no llegamos a ella porque la mujer no tiene dolor y queda embarazada, no hay por ese lado sospecha de endometriosis.