¿De qué se trata la parálisis de Bell que sufre Angelina Jolie?

Lo que no está del todo claro son las causas. En algunos casos su origen es viral y se puede contraer con un simple resfrío. Pero en otras ocasiones aparece en personas que atravesaron una situación traumática, un accidente o una operación de riesgo.

Angelina Jolie confesó en una entrevista a la revista Vanity Fair que meses después de separarse de Brad Pitt, sufrió parálisis de Bell. Se trata de una extraña enfermedad de la que si bien ha experimentado una gran mejoría, todavía no está recuperada del todo.

