Decenas de familias denuncian que los estafaron con viajes a Disney

Este viernes Hugo Fuentes y su familia deberían haber estado en Disney discutiendo a cuál montaña rusa subirse. Compró un viaje a Estados Unidos para ocho personas pero no pudo viajar. Alguien se quedó con su dinero. Pero no sólo el de él. La misma persona que le vendió el paquete habría estafado también a otras 80 familias.

“Hemos sido estafados por un agente de viaje que se llama Luis Rodolfo Paladini. Hoy (por este viernes) deberíamos estar disfrutando en Orlando en familia, pero no lo pudimos hacer porque no había aéreos ni hoteles”, dijo Fuentes en contacto con los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes del programa A Diario (Radio 2). El tal Paladini no tiene nada que ver con la conocida familia rosarina dueña de la empresa del mismo nombre. Por las repercusiones del caso, el propio Nicolás Paladini tuvo que salir a aclararlo con un tuit.

Fuentes contó que se enteró de la estafa a minutos de viajar; cuando lo estaba por pasar a buscar el remís para ir al aeropuerto. Eran ocho personas las que iban a volar a Norteamérica. Habían pagado 310 mil pesos.

Los estafados sin embargo fueron muchos más. Cuando Fuentes fue a reclamarle a Paladini se encontró con otros en una situación parecida. Armaron un grupo por WhatsApp que ahora tiene unos 80 miembros. Todos habían pagado por un viaje al exterior que no pudieron ni van a poder hacer. Por eso puso a disposición su número de teléfono para que quienes hayan caído en la trampa de este hombre se sume a las denuncias: (0341) 155 065 987. Los Fuentes ya lo denunciaron en un centro territorial de denuncia y esperan más presentaciones.

Consultado sobre cómo lo conocieron, Fuentes explicó que se lo recomendaron. Y que al principio se mostraba muy servicial y eficiente. “Caímos con él por antecedentes. Clavó a gente que incluso ya había viajado con él”, señaló y añadió que se hacía pasar por agente de un mayorista de Miami, Ticket Center, cuando en realidad hacía más de un año que ya no trabajaba para ellos según le confirmaron desde la misma Ticket Center.