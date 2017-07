Defienden el accionar de la Unidad de Protección de testigos en el caso Cejas

El ex jefe de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) explicó que Cejas llevaba un año con el sistema y que nunca hubo una situación de peligro.

Los “otros” son los civiles. “El sabía que los recursos son finitos”, que no hay personal para ponerle custodia permanente a todos los incluidos en el sistema de protección de testigos, sostuvo Forni. Y planteaba que había que privilegiar a "los otros".

Es decir que no tenía custodia permanente sino que mantenía entrevistas periódicas con la unidad y debía avisar si se iba a meter en un lugar peligroso. Por eso, fuentes del gobierno provincial sostienen que Cejas no sólo declinó la protección máxima ofrecida sino que asumió una conducta contraria a la de quien debe resguardarse al dirigirse solo a un barrio marginal de Santa Fe casi a medianoche.

“Si (Pablo) Cejas nos hubiera llamado, yo me hubiera comunicado con él; nosotros hubiéramos estado ahí”. El que habla es Adrián Forni, el titular de la Unidad de Protección de Testigos de la provincia de Santa Fe.

