Delante de los chicos, una mamá agredió a maestras en la Vigil

Una situación violenta y desagradable se vivió en la Escuela Primaria Nº 1235 “Constancio C. Vigil” de Ayacucho 2750. Allí, una mamá agredió a dos maestras en medio de un reclamo por un supuesto incidente que su hija había tenido en clase. Debió intervenir la policía. “Estamos muy tristes porque queremos mucho a la escuela y no nos gusta que esté vinculada a este tipo de noticias”, dijeron las docentes.

Mariel Maidana, directora de la escuela Vigil, explicó en De 12 a 14 (El Tres) que “a la salida del turno mañana, una mamá se presenta a hablar con una docente”.

“En medio de la conversación la mamá se exalta, interviene la directora, cuando queremos intervenir la mamá empuja a la docente”, siguió.

La directora detalló que “para resguardar la situación, nos trasladamos a vicedirección, la mamá nos pregunta porqué la estábamos guardando y empezó a golpear las paredes”. “Luego llamamos al Comando y se siguió todo el protocolo para este tipo de casos”, informó.

En cuanto a las agresiones, la docente señaló que “a una de las maestras la empujó y la tomó de los brazos y también agredió a otra seño”. La maestra contó que la mamá “ya había tenido otros entredichos, pero nunca de esta magnitud”.

Marta Carrozzo, vicedirectora de la Vigil, agregó que “en ese momento, cuando ella se empieza a acercar mucho a la profe y la profe le quería explicar y ella no la dejaba, me di cuenta de que esto no venía bien”.

“Me metí en el medio, quería explicarle, que había una situación que se solucionó en la clase”, comentó Marta.

“Ella reclamaba que no la habíamos llamado, que cuando fue estábamos dando clase y le habíamos pedido que espere y que cuando la volvimos a citar no pudo ir porque tiene un bebé”, describió.

“Muchos chicos y muchos papás vieron lo que sucedió, es muy triste, nos duele mucho por la escuela”, finalizaron las docentes.