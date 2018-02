Denuncian a dos mujeres por estafas en inmuebles de Rosario, Funes y Roldán

Un grupo de personas denunció en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que dos mujeres realizaron una gran cantidad de estafas con el alquiler de inmuebles. En su mayoría, los casos fueron en Funes, Roldán y en el centro de Rosario. Convocan a sumarse para juntar más hechos en contra de las sospechadas.



Según comentó Mariana, una de las damnificadas, en El Tres, a ella la estafaron por “unos 35 mil dólares”. Agregó que trabaja en un estudio jurídico y que sus propios clientes le acercaron “pruebas” contra las personas denunciadas, quienes a su vez se presentaban con nombres falsos para hacer las operaciones. "Puede que las denuncias estén en la unidad NN", deslizó.



"Ponían en alquiler casas en Funes y Roldán a través de la página OLX y otros sitios. Te sacan la plata y no te dan la propiedad o las subalquilan. Vos llegás y te encontrás que está habitada por otra persona. Además, tienen gente amedrentada. Dicen que tienen contactos con abogados y dentro de Fiscalía para que no las denuncien", amplió.



"Hicimos un grupo por Facebook y ya recibí a unas 300 personas que fueron estafadas en los últimos 3 o 4 años. Es gente (la denunciada) muy conocida en Funes. En Rosario alquilan departamentos temporarios en el centro y no te devuelven la plata del depósito”, siguió la damnificada.



Siempre según el relato de la perjudicada, las denunciadas "atienden" en distintos lugares y rotan la sede cada cuatro o cinco meses. "Ahora atienden en una heladería de Rioja y Buenos Aires", aseguró.



"Invito a que nos juntemos (los afectados) para ver si podemos lograr algo", concluyó Mariana.