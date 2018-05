Denuncian a tres profesores de la UNR por violencia de género

Las paredes hablan. Y en la facultad de Arquitectura y Planeamiento de la Universidad Nacional de Rosario cuentan en carteles situaciones de acoso y misoginia que ocurren dentro de las aulas. "¿Cuál es el electrodoméstico que más consume en la casa? Qué raro que ninguna mujer dijo la plancha"; "Estás más buena que comer pollo con la mano", son apenas dos de los textuales que fueron colocados en estos días por los pasillos. Cada frase adjudicada a un docente. Hay tres profesores acusados, dos de ellos con denuncias formales en la Justicia. La casa de estudios trabaja en un protocolo para tratar estos temas.

“Esta campaña es la manifestación de un grado de madurez de la sociedad y de las estudiantes en particular que ya no toleran acciones y dichos que antes eran naturalizados”, felicitó la vicedecana, Ana Valderrama, aunque reconoció no estar de acuerdo con “la forma” de la iniciativa que adjudicó a cada frase un nombre y apellido.

En contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, la vicedecana informó que dos de los tres profesores acusados ya tienen denuncias formales en la Justicia, mientras que el tercero no.

Las denuncias, continuó, son atendidas a través del área de Derechos Humanas de la secretaría Estudiantil y este viernes el consejo directivo se reunía para trabajar sobre un protocolo de atención de situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el género.

Las paredes hablan

Las siguientes, son algunas de las frases que aparecieron colocadas en las áreas de mayor circulación de la Facultad con el hashtag #cuentalofayp:

- "Las medianeras son iguales que las mujeres: una de 20 años vale mucho más que una de 50".

- "¿Cuál es el electrodoméstico que más consume en la casa? Qué raro que ninguna mujer dijo la plancha".

- "Sos buena pibe y además estás más buena que comer pollo con la mano".

- "Qué buen lomo tenés, nunca te había visto parada".

- "Si vamos a hablar de lo que les conviene, a las mujeres les conviene llevar la pollerita bien corta y a los hombres jugar al fútbol".

- "Mandame un mail con una foto tuya. Pero ojo, una en la que no estés desnuda".

- “Te aseguro que si te meto esto por el culo, te dolería más que un rombo”.

- “Hay que tener en claro muchas cosas para garantizar la eficiencia energética. Pero a ustedes no les debería importar porque son mujeres y nunca lo van a calcular”.