Denuncian brutal agresión policial a un grupo de jóvenes

Un grupo de jóvenes de unos 20 años sufrió una brutal agresión policial este viernes a la madrugada en la zona de las Cuatro Plazas, en Mendoza y Provincias y Unidas, al ser perseguidos, golpeados y después amenazados en la comisaría 14°, a donde fueron detenidos. A uno de los chicos le cortaron las rastas y le dieron un balazo de goma en la pierna, según denunció una de las víctimas. Fueron liberados recién por la noche, cuando intervino un fiscal.

"Esto me pasó a mí, no lo vi, ni me lo contó nadie", comenzó la denuncia pública que hizo Desiré en su perfil de Facebook, que se suma a las actuaciones oficiales realizadas desde la Defensoría pública.

La joven relató que estaban tomando una gaseosa y fueron a un kiosco en moto. Un patrullero con las luces apagadas los siguió. El joven conductor de la moto la dejó a ella en la plaza con los otros amigos y se fue, lo que desató un operativo policial.

Siempre según su testimonio, los policías les decían que buscaban droga en una mochila rosa pero con esa excusa los golpearon y agredieron. "Hija de puta métete al auto, ahora vas a ver", le dijo a la joven una mujer policía que la llevó de los pelos al vehículo.

"Sasha, un amigo -al que pueden ver golpeado en la foto-, quiso calmar las cosas y un policía lo apuntó con el arma. Le dio un culatazo. Ahí mí amigo quiso defenderse diciéndole que se la banque sin un arma, la mujer policía le tira en la pantorrilla un balazo de goma. Automáticamente llegaron 15 patrulleros agrediendo a los demás chicos, tirándolos al suelo y pegándoles culatazos en la espalda, insultándolos. A mí me agrediendo verbalmente desde adentro del patrullero. Sasha empieza a correr, queriéndose escapar y lo siguen desde atrás más de 15 policías. Algunos fueron con la chata policial. La policía rubia agarra el handi y dice que quiere que todos vayan a buscar al chico de rastas. Lo agarraron, y lo empezaron a pegar en la cara, patadas, piñas, culatazos. Lo esposaron y lo pusieron de espalda en el piso y con un cuchillo le cortaron las rastas que tenía un largo que llegaban hasta la cadera. Lo metieron en la caja de la chata inconsciente", detalló la denunciante.

La pesadilla continuó en la comisaría 14° en vísperas del aniversario del golpe de Estado y el Nunca Más. "Adentro sufrimos agresiones físicas y verbales todos. A los seis chicos les pegaron patadas en las costillas, boca, cachetadas, piñas; a mí me decían un montón de cosas, me ajustaron más las esposas cuando le decía que me dolían dejándome moretones en las muñecas. Me agarraron de los pelos, un policía se me acercó a decirme qué hacía ahí con todos hombres, que segura era una puta, otro me tocaba el pelo y me decía que era una sucia", sigue el testimonio.

"Nos detuvieron 14 horas, ¿por qué? -continúa-. Por tomar una gaseosa en la plaza. Me dejaron esposada a una silla en un pasillo, donde podía escuchar todo lo que decían, no sabían qué poner en el acta, declararon que al chico que cagaron a trompadas se había caído y se enganchó las rastas y ahí se le cortaron, que nosotros estábamos vendiendo droga en la plaza y por eso nos llevaron".

Desiré aseguró que después de dos horas los policías se asustaron al advertir que ninguno de ellos tenía antecedentes y decidieron llevar a Sasha, el joven que estaba más golpeado, a un hospital. La joven manifestó su temor porque los agentes les sacaron fotos con sus celulares personales y tienen sus datos personales.

La detención se prolongó desde el viernes a las 4 hasta las 20. Recién cesó cuando la defensora oficial Maricel Palais llamó al fiscal Fernando Dalmau, quien en ese momento intervino, según informó El Ciudadano. También intervino la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Julia Giordano, quien acompañó las denuncias en Asuntos Internos. En la mañana de este sábado, las víctimas fueron al Instituto Médico Legal, donde constataron las lesiones.