Denunciaron a Gómez Centurión por "apología del crimen"

Los representantes de Nuevo Encuentro sostuvieron además que "no bastan los comunicados cuando se delinque", en referencia al texto que difundió Gómez Centurión en el que, sin rectificarse, pidió perdón a quien pudiera haberse sentido ofendido por sus declaraciones.

Los denunciantes de Nuevo Encuentro, partido que encabeza Martín Sabbatella, sostuvieron que "las palabras del funcionario público denunciado deben ser juzgadas con mucha más severidad que la de un ciudadano de a pie, ya que su supuesto predicamento, el lugar donde fueron expresadas y su inevitable y buscada difusión, contradicen, no sólo los fallos de la Justicia sino los más elementales derechos humanos”.

La denuncia de Nuevo Encuentro fue presentada por la ex legisladora porteña Delia Bisutti y por el abogado Sergio Zurano, y quedó a cargo el juez federal Ariel Lijo, según el sorteo hecho en la Cámara Federal porteña.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo