Denunciaron brutal paliza a estudiante de Medicina en Metropolitano

Un joven estudiante de Medicina continúa internado en el Hospital Centenario tras haber sido golpeado brutalmente por el personal de seguridad privada el pasado viernes por la madrugada en la puerta del salón Metropolitano. El ataque ocurrió a la salida de la fiesta de Prebajada.

Walter G., de 24 años, contó a Rosario3.com que el pasado viernes a las 4 salió del salón Metropolitano con un vaso plástico que tenía cerveza. Dos de los trabajadores de seguridad privada le dijeron "de malos modos" que no podía y se lo tiraron. Allí, comenzó una discusión que subió de tono hasta que uno de los patovicas lo tomó del cuello.

"Recuerdo que me zafé y desde ahí no recuerdo más nada. Me dieron varias trompadas y el que me sacó el vaso me llenó de rodillazos en la zona pélvica. Unos compañeros los separaron y yo me desmayé a los diez metros", relató Walter.

Siempre según la versión de la víctima, los patovicas no dejaron ingresar la ambulancia del Sies en el estacionamiento del shopping Alto Rosario.

Walter está internado en el Centenario desde el viernes por la madrugada. En el lugar le diagnosticaron falla renal, rotura de vejiga, traumatismos en el cráneo y en el abdomen.

La hermana de la víctima radicó la denuncia en la comisaría 8ª, donde declaró que el mismo viernes fue a pedir el teléfono del encargado del salón Metropolitano para hablar sobre lo acontecido y no quisieron dárselo. En la denuncia asentó que en el lugar le dijeron que a Walter le pegaron "y no se la bancó".