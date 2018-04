Denunció a su ex que es policía: “Me quiso matar”

Los relatos de mujeres víctimas de violencia de género se multiplican en los medios de comunicación. El de Anabella González, emitido hoy en Radiópolis (Radio 2), reviste un detalle que no es menor: el supuesto agresor es agente de la Policía Comunitaria. Según su ex mujer, este hombre la ha agredido físicamente, la amenazó de muerte a ella y a los 3 hijos que tiene en común y viene desconociendo sus deberes paternales de manutención. Aunque hizo denuncias al respecto en distintos estamentos del Estados, aseguró que no le brindaron respuestas.

En contacto con el periodista Roberto Caferra, Anabella acusó a su ex, miembro de la Policía Comunitaria: “Siempre fue violento, hice varias denuncias en su contra pero no tengo respuesta del Ministerio de Seguridad, él sigue libre, hace una semana quiso matarme y mandó a robarme en mi casa”, sostuvo. “Conoce gente que está metida en la droga, él consume, tiene problemas de adicción, hace tiempo me pide la casa”, agregó.

La mujer confió que radicó denuncias formales en fiscalías, comisarías y centro territoriales de denuncias: “Me dicen que no tengo pruebas suficientes, que no me pueden atender”, se quejó. Tampoco pudo hacer mucho cuando, según manifestó, el hombre los apuntó con su arma reglamentaria a ella y a los chicos, o cuando su actual novia la atacó en la calle: “Quería desfigurarme la cara”, confió.

“No tengo respuestas en ningún lado, sólo quiero que estén presos los que me hicieron todas estas cosas, porque me arruinaron a mí y a mis hijos”, remarcó.