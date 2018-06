Denunció que un ginecólogo la acosó por WhatsApp

Dos mujeres señalaron que el mismo ginecólogo las acosó por WhatsApp tras una consulta. En ningún caso le habían dado sus celulares. El médico trabaja para Swiss Medical Group y fue suspendido.

El hecho se conoció este jueves a partir del tuit de una de las mujeres que arrobó a Swiss (@swissmedicalg) para quejarse del médico quien consiguió su celular personal y le escribió “porque me caíste bien”.

“Primer consulta ginecológica y después te escriben por que les "caiste bien". Que te puede caer bien flaco? Se tomó el "atrevimiento" de sacar datos para uso particular!”, escribió @belu_veloso.

A partir de la viralización del tuit, otra mujer denunció al mismo ginecólogo porque actuó igual con ella. Tras una consulta, le escribió por WhatsApp porque creyó que “valía la pena seguir en contacto”.

Me pasó lo mismo el año pasado, mismo ginecólogo! Siempre me arrepenti de no denunciarlo

— Jacqueline Presman (@jacobitapres) 21 de junio de 2018