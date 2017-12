Deportaron a un noruego y a una británica que venían a la OMC

El gobierno de Noruega anunció que enviará una queja formal a la Cancillería argentina luego de que el líder de una ONG que había llegado a Buenos Aires para participar de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fuera deportado. También una periodista británica fue expulsada en las mismas condiciones.

El activista afectado por la medida es Petter Titland, nacido en ese país y miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) que entre otra cosas denuncia las maniobras en paraísos fiscales. Fue demorado al llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza, en la capital argentina, y luego deportado a su país vía Brasil.

Desde el área de seguridad de la cumbre dijeron que ATTAC "fue una de las organizaciones más activas" en los incidentes ocurridos durante la última cumbre de Hamburgo, Alemania, en julio. "No es el perfil de activista que el gobierno anfitrión y la OMC desean tener", sostuvieron, según informó Infobae.

El activista dio otra versión en declaraciones radiales y aseguró que le dijeron que no lo dejaban entrar al país por el contenido políticos de las notas en su portal.

"Un funcionario de la Oficina de Migración me dio unos papeles para firmar y eso era la decisión de ellos de echarme de Argentina. Yo le pregunté por qué me echan. Me dijo: 'Usted sabe muy bien por qué lo estamos echando. Basta leer la página web de ATTAC Noruega'. Le respondí 'Muy bien. Yo no se qué cosa hay en la página web que sea tan grave para no entrar al país'", contó Titland en declaraciones radiales.

"Como dijimos en todos los canales de redes social y también en los medios de Noruega, no somos parte de las manifestaciones violentas y nosotros no soportamos la violencia como método de expresarse. Creo que esto muestra la seriedad o la falta de seriedad por parte de la inteligencia argentina. Para mí esto es una prueba de la democracia ahora en América Latina. Es una manera de mostrar para la sociedad internacional que la democracia en Argentina está amenazada", añadió Titland.

"La decisión de la Argentina es desafortunada"

Tras conocerse la disposición, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, conducido por Ine Eriksen Soreide, anticipó que presentará una queja formal ante el canciller Jorge Faurie.

"Pedimos disculpas por la decisión argentina de cancelar la suscripción y de denegar la entrada a varios participantes de la ONG, incluido el jefe de Attac Noruega, Petter Titland. Creemos que el diálogo con la sociedad civil es una parte importante de la cooperación internacional también en la OMC. La decisión de la Argentina es desafortunada y envía una señal equivocada", manifestó el vocero de la cartera diplomática de ese país, Guri Solberg, a ABC News.

El día que Noruega fue tendencia

El extraño conflicto diplomático con Noruega generó reacciones, muchas con humor e ironía, en las redes sociales. Uno de los videos más compartidos -incluso por el propio activista noruego- fue un fragmento de Les Luthiers que "adelantó" la tensión con Oslo.

ARGENTINA! Gracias a todos por la atención y que no se preocupen. Todavía amo a Argentina, ¡todavía tienes a Mafalda! pic.twitter.com/hhaFpKo4CV — Petter S. Titland (@petterST) 9 de diciembre de 2017

Tenemos un conflicto diplomático con Noruega. Hay alguien realmente muy cfreativo/a en el Gobierno. — Ernesto Tenembaum (@ertenembaum) 9 de diciembre de 2017

Esta es la verdadera razón del conflicto diplomático con Noruega �� pic.twitter.com/10w4NT2E2p — Fui yo (@discipulodemarx) 9 de diciembre de 2017

1-No sé si ya saben, queridos argentinos, que amanecieron en medio de un conflicto diplomático con Noruega. No con Cuba, no con Venezuela, no con Panamá (los malos de siempre). Con Noruega. — Cecilia González (@ceciazul) 9 de diciembre de 2017

Noruega es TT... No paran de hacer cagadas. — #BloKeoBoludos&Trolls (@BloKeoBoludos) 9 de diciembre de 2017

1. Conflicto diplomático con Noruega

2. Declaración de guerra

3. Noruega nos invade

4. Rendición de Argentina

5. Noruega nos conquista

6. Somos escandinavos

���� ���� ���� ���� ����

MACRI ES UN GENIO — Flora Alkorta (@FloraAlkorta) 9 de diciembre de 2017