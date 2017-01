Desactivaron un intento de picada de motos en zona sur

Cabe señalar que el viernes pasado, los vecinos de la zona habían denunciado ruidos molestos en el lugar. En esa oportunidad, agentes se hicieron presentes y lograron persuadir a los conductores que, finalmente, no realizaron picadas.

De esta forma, se impidió la realización de la picada y como consecuencia de exigir documentación y condiciones de manejo a los conductores q no pudieron acreditar, se remitieron 13 motos al corralón, informaron desde el municipio.

