Desalojaron un conocido after que funcionaba sin habilitación

“Pudimos intervenir a fin de hacer cumplir con la caducidad de la habilitación de este comercio que no respetó las normas que regulan la noche en la ciudad. Apostamos al desarrollo de espacios ordenados y seguros para que los rosarinos puedan disfrutar y entretenerse sin estar expuestos a situaciones peligrosas”, señaló Gustavo Zignago, a cargo de Control y Convivencia.

Desde la Municipalidad informaron que el after abrió sin permiso, ya que su habilitación fue caducada en enero de este año. Personal de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana junto con agentes de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe se presentaron en el lugar y dispusieron que unas 300 personas abandonen en lugar para luego, decomisar equipos de difusión musical y concretar la detención del encargado del local. El mismo fue trasladado a la Comisaría 6ª y quedó a disposición de la justicia para realizar las investigaciones que crea correspondientes.

