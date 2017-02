Descanso dominical: el Colegio de Abogados denunció intimidaciones

Y agrega: “Tal circunstancia ocurrida únicamente en los dos estudios involucrados en representación de los supermercados resulta, por lo menos, extraña y sugestiva, y nos cuesta no entenderla como un acto que podría desincentivar la defensa o representación de personas físicas o jurídicas que, eventualmente, puedan afectar los intereses de aquellos que, sin justificación, pueden movilizar la actividad de organismos de control o que poseen cualquier tipo de poder de policía”.

