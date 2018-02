Desconcierto del gobierno por la supuesta venta de un bebé

El gobierno de la provincia admitió su desconcierto ante una supuesta venta de un bebé que se conoció hace unos días atrás. Desde la Subsecretaría de la Niñez confirmaron que pidieron información a la Justicia federal interviniente pero no obtuvieron respuestas. Intentan acercarse al niño a fin de garantizar su bienestar.

En contacto con Radiópolis (Radio 2), Andrea Travaini, subsecretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Andrea Travaini, señaló: “La preocupación es que no tenemos información oficial sobre lo ocurrido porque no se dio intervención a la subsecretaría”, en relación a la posible venta de un bebé recién nacido cuyo parto tuvo lugar en el hospital Provincial. El hecho tiene ribetes confusos que involucran a una mujer y a un hombre que serían los compradores quienes, finalmente, habrían devuelto a la criatura a sus padres.

“Lo que pasó ocurrió fuera del hospital y en el ámbito de la Justicia federal no se nos dio intervención entonces no tenemos ningún dato, ni dónde está el niño ni que que esto no vaya a volver a ocurrir en el seno de la familia”, advirtió. “Pedimos que nos remitan las actuaciones, queremos saber dónde viven. Para nosotros es un gran desconcierto, siempre nos dan intervención pero en este caso se nos ignoró completamente”, remarcó.

Por otra parte, Travaini destacó que la preocupación de su área es el estado del niño. “Lo peor es que no sabemos si están cuidando al niño, no sabemos si está con la mamá aunque dicen que fue devuelto”.

La funcionaria destacó, finalmente, que sólo tienen “supuestos que hay que desentrañar” y observó: “Muchas veces nos ha ocurrido de tener madres que no quieren continuar con su embarazo y se le hace un acompañamiento”.