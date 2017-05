Descubren la forma en la que se activan las enfermedades autoinmunes

Como resultado, las células B asociadas a la edad no surgieron y los ratones se mantuvieron sanos, según consignó el sitio Muy Interesante . El 75% de los roedores con T-bet en sus células B murieron a los 12 meses, mientras que el 90% de los ratones sin T-bet sobrevivió tras ese período.

Las enfermedades autoinmunes ocurren cuando el sistema inmune ataca y destruye los órganos y tejidos de su propio huésped, y todavía no hay cura para eso. “Nuestros hallazgos confirman que las células B asociadas a la edad (ABC, en inglés) impulsan estas enfermedades”, dijo Kira Rubtosova, coautora del trabajo realizado por el Hospital National Jewish Health.

